Des vélos pour se déplacer dans Animal Crossing : New Horizons ?

Alors qu'un Nintendo Direct spécial sera publié demain à 15 heures ( voir ici ) et qu'à cette occasion de nombreux détails devraient être (enfin) partagés, Animal Crossing : New Horizons continue d'intriguer les joueurs... Ainsi, certains joueurs se demandent s'il ne sera pas possible de se déplacer sur l'île à bicyclette ! Il est vrai que des vélos sont visibles sur de nombreuses images et artworks du jeu comme le compte Twitter français des fans du jeu l'a fait remarquer... Alors allons-nous pouvoir foncer en vélo dans les différents environnements de l'île ? Encore un peu de patience et nous devrions être fixé.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Mais avant cela, le Nintendo Direct spécial aura été diffusé- voir ici.