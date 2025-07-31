Dear me, I was... - L'aventure narrative disponible en février sur Nintendo Switch

Après avoir enchanté les joueurs en juillet dernier en exclusivité sur Nintendo Switch 2, l'heure est venue pour Dear me, I was... de s'offrir une sortie sur de nouveaux supports, dont la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer faisant le point sur les avis de différents sites qui ont testé le jeu. Et si le cœur vous en dit, le test de notre camarade Mayline est disponible juste-ici.

Le jeu retrace la vie d'une femme avec de magnifiques touches aquarelles. Au fil de son existence simple et modeste, elle traverse des joies, des peines, des moments de croissance... une multitude d'événements. Découvrez l'histoire qu'elle tisse à travers ses relations humaines. Aventure interactive courte et accessible

Visuels éclatants aux touches aquarelles et rotoscopie

Thème musical mémorable et sons apaisants