Dear me, I was aura finalement le droit à sa version Nintendo Switch

Initialement sorti en exclusivité sur Nintendo Switch 2, Arc System Works Co., Ltd a annoncé que son Visual Novel sans texte Dear me, I was aura finalement le droit à un portage sur Nintendo Switch première du nom. En parallèle de cette annonce, la bande-son numérique du jeu est désormais disponible en téléchargement. Elle inclut les musiques d’ambiance qui accompagnent les différentes scènes de Dear me, I was…, ainsi qu’un arrangement piano du thème principal « Strange Journey ». Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de cette version Nintendo Switch, mais elle sera communiquée ultérieurement via les réseaux sociaux Arc System Works et leur site officiel. En attendant, nous vous invitons à (re)lire notre test dédié de la version Nintendo Switch 2.