Dear me, I was... Le jeu narratif d'Arc System Works est disponible sur Nintendo Switch 2

Vous aimez les jeux narratifs mais vous êtes frustré par la grande majorité de ces jeux sont en anglais sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ? Bonne nouvelle, le dernier titre de Arc System Works dénommé Dear me, I was... vous propose une aventure narrative originale, car dépourvue de texte, vous faisant vivre son histoire via de magnifiques illustrations. Disponible dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 au tarif de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Notre test arrivera dans nos colonnes dans quelques jours.

Le jeu retrace la vie d'une femme avec de magnifiques touches aquarelles. Au fil de son existence simple et modeste, elle traverse des joies, des peines, des moments de croissance... une multitude d'événements. Découvrez l'histoire qu'elle tisse à travers ses relations humaines. Aventure interactive courte et accessible

Visuels éclatants aux touches aquarelles et rotoscopie

Thème musical mémorable et sons apaisants