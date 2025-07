Dear me, I was... Le jeu narratif de Arc System Works sortira fin juillet sur Nintendo Switch 2

On les connaissait pour leurs jeux de combat, mais aujourd'hui, Arc System Works va nous montrer de quoi ils sont capable avec les jeux d'aventures narratif... ou presque. Dear me, I was... est en effet une aventure narrative, mais sans aucune ligne de texte, se laissant porter par ses magnifiques visuels. Attendu pour le 31 juillet 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch au petit prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dear me, I was... propose une expérience narrative captivante, portée par les superbes visuels de Taisuke KANASAKI, qui fusionnent des aquarelles éclatantes avec la technologie de rotoscopie. Cette approche artistique unique donne vie à des personnages d'un réalisme saisissant, promettant de toucher profondément le cœur des joueurs. Il est à noter que le développement principal de ce titre a été réalisé par une équipe majoritairement féminine. Dans cette histoire émouvante, les joueurs revivront la vie d'une femme ordinaire. Ils exploreront la joie, la tristesse et la croissance à travers son humble existence. Ils seront les témoins d'une histoire humaine, où les vies s'entremêlent et se construisent dans l'interconnexion. Veuillez noter que le temps de jeu estimé pour « Dear me, I was... » est de 40 à 60 minutes. Le titre sera disponible uniquement en téléchargement, et pourra être acheté sur le Nintendo eShop ou le My Nintendo Store.

Source : Nintendo