Dear me, I was... est disponible sur Nintendo Switch

Sorti en exclusivité sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 fin juillet 2025, l'heure est venue pour Dear me, I was... de sortir sur supports concurrents. Arc System Works a en effet confirmé la sortie ce jour sur Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. L'occasion de (re)découvrir ce Visual Novel atypique qui se laisse découvrir sans le moindre texte. En plus de la sortie du jeu sur de nouvelles plateformes, la version Nintendo Switch 2 bénéficie d’une mise à jour gratuite contenant de Nouvelles illustrations disponibles dans le mode galerie.

Le jeu retrace la vie d'une femme avec de magnifiques touches aquarelles. Au fil de son existence simple et modeste, elle traverse des joies, des peines, des moments de croissance... une multitude d'événements. Découvrez l'histoire qu'elle tisse à travers ses relations humaines. Aventure interactive courte et accessible

Visuels éclatants aux touches aquarelles et rotoscopie

Thème musical mémorable et sons apaisants