Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise : un patch corrigeant des problèmes techniques est en cours de route

Depuis sa sortie sur Nintendo Switch, Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise s'est forgé une mauvaise réputation auprès des joueurs à cause notamment de ses problèmes techniques et plus particulièrement de son frame rate. Rising Star Games, le studio de développement derrière ce jeu a réagi sur Twitter par rapport à ces retours négatifs et a annoncé l'arrivée de patch(s), d'après leurs dires, corrigeant ces problèmes (retrouvez notre test ici).

Affaire à suivre ...

Thank you all for your feedback regarding #DeadlyPremonition2!



We would like to officially clarify that the development team are constantly working on improving the title and patches are in the works.



More news soon!