Deadly Premonition 2 : un nouveau trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Rappelant par moment la série Twin Peaks par son ambiance étrange, Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise se dévoile aujourd'hui avec un nouveau trailer (voir ci-dessous) et de nouvelles informations. Mélangeant phases d'enquête et moment d'angoisse pure, Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise permettra d'incarner une nouvelle fois l'agent spécial du FBI York qui devra mener l'enquête dans une ville façon monde ouvert ou il pourra se déplacer à pied, en voiture ou même en skateboard. Le jeu inclura d'ailleurs des phases de mini jeux en skateboard mais aussi d'autres mini jeux notamment de bowling. Dés à présent disponible en préchargement sur l'eShop au prix de 49,99€ pour un poids de 4,8Go , Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise sortira sur Nintendo Switch le 10 juillet prochain.

Notez que si vous ne connaissez pas la licence, Deadly Origins Premonitions est à -50% actuellement sur l'eShop soit à 14,99€. Retrouvez notre vidéo du début du jeu sur cette page.





Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la suite de Deadly Premonition se déroule à Boston, de nos jours. Grâce à un style de narration unique, les joueurs pourront revenir dans le passé de Le Carré pour résoudre les mystères d'une ville autrefois paisible. A la fois prologue et suite au Deadly Premonition original, ce nouvel opus met en scène les agents Davis et Jones dans une nouvelle enquête sur les meurtres en série de Le Carré. À travers les souvenirs d'un ancien agent du FBI, vous explorerez le passé de Le Carré et vous incarnerez l'agent spécial York pour commencer à élucider le mystère.