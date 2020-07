Deadly Premonition 2 : son créateur s'excuse pour la représentation d'un personnage transgenre et promet de réécrire ses séquences

On a tendance à l'oublier mais Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise est une exclusivité Nintendo Switch. Malheureusement, le jeu malgré des qualités évidentes souffre de lacunes et de problèmes techniques très gênants (lire test complet ICI.) Mais ce n'est à priori, pas le seul souci... En effet, selon l'aveu même du créateur de la licence, Hidetaka Suehiro dit "Swery", le jeu aurait un problème dans la représentation qu'il donne d'un personnage transgenre. Dans un post publié sur son compte Twitter, Swery explique avoir été alerté par des amis par la représentation d'un des personnages du jeu, transgenre, qui serait systématiquement "mal genré" et nommé par son "dead name" (son nom de naissance) niant ainsi son identité... Swery s'excuse si cela a pu heurter certaines personnes et promet une réécriture dans le respect de tous.

Retrouvez la traduction de son message ci-dessous.

Pour plus d'infos sur Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, nous vous invitons à lire notre test complet ICI.

Good morning everyone.

I need to tell you about my apologies about DP2.

So I wrote message by myself with Google-sensei.

Please forgive my poor english skills.



