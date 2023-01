Cult of the Lamb passe en version 1.1.0 et corrige ses bugs - Tous les détails

Disponible depuis le 11 août dernier , Cult of the Lamb, le jeu de gestion de culte édité par Devolver Digital connaît déjà un franc succès et ce n'est pas fini pour Massive Monster, le studio australien derrière le jeu, puisqu'ils continuent de diffuser des mises à jour pour le jeu. Aujourd'hui le titre passe en version 1.1.0 et corrige moult bugs encore présents dans son code. En voici la liste :

Vous pouvez désormais renommer votre culte, voir les adeptes et les statistiques tout en examinant votre livre de Doctrine. Ajout de la possibilité de Bénir, Inspirer et Intimider plusieurs adeptes à la fois. Ajout d'une section "Custom Bindings" pour les contrôleurs, vous pouvez maintenant lier votre contrôleur comme vous le souhaitez. Ajout d'une option d'accessibilité pour la pêche automatique Ajout d'une option d'accessibilité pour la cuisson automatique Ajout d'une option d'accessibilité de basculement de l'action de maintien. La feuille de route a été mise à jour pour refléter le plan de mise à jour actuel. Mise à jour de l'interface utilisateur pour les dispositions de contrôleur Les cultes et les adeptes ne peuvent plus recevoir de noms vides. L'invite de la lettre de Ratau est désormais correcte. La durée de jeu s'affiche désormais correctement si le fichier de sauvegarde dépasse 24 heures. Correction d'un exploit dans la carte du monde qui vous permettait de voyager vers des endroits que vous n'aviez pas débloqués. Correction d'un exploit qui vous permettait d'ouvrir toutes les portes de la Croisade après avoir ouvert Anura. Correction d'un problème où le niveau de difficulté d'un fichier de sauvegarde chargé pouvait être reporté dans une nouvelle partie. Révision de la disposition des manettes de jeu Correction d'un problème où plusieurs manettes connectées ne sont pas réactives. Nombreuses corrections de bugs et optimisations sur toutes les plateformes

Une prochaine mise à jour ajoutera de nouveaux éléments pour le combat, pour les donjons mais aussi et surtout, la véritable fin du jeu.