Cult of the Lamb - L'extension Woolhaven sortira en Janvier 2026

Si vous souhaitez entretenir votre beau culte pour le début de l'année 2026, Massive Monster vient d'annoncer que la nouvelle extension de Cult of the Lamb dénommée Woolhaven sera disponible à partir du 22 janvier 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Cult of the Lamb: Woolhaven démarre là où l’histoire principale du jeu s’est arrêtée. Un appel inattendu, venu d'un Dieu oublié, vous entraîne dans une nouvelle aventure extrêmement périlleuse à travers une montagne lointaine. Votre objectif est d’atteindre Woolhaven, la demeure ancestrale des Agneaux.

Yngya, le Dieu de l’Hiver, fait déferler le froid et la neige sur ces terres ce qui complique grandement votre tâche : chauffer, nourrir et assurer la sécurité de votre troupeau est un défi plus corsé - mais plus satisfaisant - que jamais !

Cult of the Lamb: Woolhaven offre de nouveaux donjons, personnages, quêtes et systèmes dont l’élevage, qui vous permet d’apprivoiser et de chevaucher (voire de manger, quand les temps sont durs) une vaste ménagerie de bêtes majestueuses.

Aventurez-vous dans ce royaume plein de mystères dès la sortie de Cult of the Lamb: Woolhaven, le 22 janvier 2026. N’oubliez pas vos bottes fourrées !