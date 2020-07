Crysis Remastered sortira finalement avant les autres versions le 23 juillet sur Nintendo Switch

Comme son nom l'indique, Crysis Remastered est le remaster du fameux Fps de Crytek. Initialement prévu le 27 juillet sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch, le jeu a vu, il y a peu, sa sortie repoussée sine die (voir ici). Cependant, cela concernait toutes les versions sauf celle de la Nintendo Switch qui bénéficie d'un traitement à part, du fait des spécificités techniques de la console de Nintendo. Autant dire qu'on s'attendait, comme très souvent, à devoir faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir Crysis Remastered sur Nintendo Switch. C'est donc une surprise d'apprendre aujourd'hui sur le compte Twitter officiel du jeu, que finalement la Nintendo Switch va être servie avant les autres !

En effet, la version Nintendo Switch de Crysis Remastered, développée par Saber Interactive, sera disponible le 23 juillet prochain. Retrouvez toutes les infos du jeu (prix, poids, etc) sur la fiche eShop et sur notre news dédiée.

