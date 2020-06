Crysis Remastered : une date de sortie et un trailer fuitent sur le net

Initialement sorti en 2007 sur PC avant d'être porté en 2011 sur consoles, Crysis est un FPS qui aujourd'hui encore est considéré comme un classique. Développé par Crytek, son remaster (sur PC et consoles dont la Nintendo Switch) avait déjà été dévoilé suite à une fuite, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est encore une fuite qui nous dévoile sa probable date de sortie.. Ce sera le 23 juillet prochain si on se fie à la fiche du jeu sur le store de Microsoft. Evidemment, cela ne signifie pas que ce sera la même date sur Nintendo Switch mais sait-on jamais. Dans le même temps, on découvre un premier trailer du jeu et quelques images de Crysis Remastered.

Là encore faut-il préciser qu'il ne s'agit pas de la version Nintendo Switch dont on espère avoir des nouvelles très vite...

Source : Microsoft