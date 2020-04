Crysis Remastered : le premier opus revient sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

C'est une nouvelle qui ravira les fans d'action puisque Crysis, le premier opus de la célèbre série de FPS développée par Crytek s'apprête à revenir dans une version remastérisée sur PC et consoles dont la Nintendo Switch. Ce n'est pas encore officiel mais c'est tout comme. En effet, il semblerait que le site officiel du jeu ait été mis en ligne un peu trop tôt permettant à de nombreux joueurs de capter l'information et de la diffuser. Initialement sorti en 2007 sur PC avant d'être porté en 2011 sur consoles, Crysis est unanimement considéré comme un classique des jeux vidéo immergeant le joueur dans un monde ouvert "vivant" et rempli de surprises,et dont l'esthétique et la stupéfiante beauté ont souvent été célébrés... Evidemment on attendra de voir ce que cela donnera sur Nintendo Switch avec cette version REMASTERED.

UP : c'est désormais officiel : Crysis Remastered reviendra bien prochainement sur PC et consoles (et donc sur Nintendo Switch) Cette nouvelle version, co-développée par CRYENGINE et SABER Interactive, se concentrera sur les campagnes solo du jeu original et proposera des graphismes rehaussés incluant de nouveaux effets d'éclairage, de fumée et des textures HD. Aucune date de sortie n'a encore été avancée.

Pour finir, retrouvez un premier trailer ci-dessous

CLOAK DISENGAGED



You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:



Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD — Crysis (@Crysis) April 16, 2020

