Crysis Remastered repousse sa sortie

Alors que nous vous annoncions hier l'existence d'une fuite qui annonçait la sortie de Crysis Remastered pour le 23 juillet , il semblerait que la réalité soit toute autre. La page Twitter officielle de la licence vient en effet de publier un message annonçant un retard du titre sur toutes les plateformes annoncées. Fait étonnant en revanche, si les précommandes restent actives sur Nintendo Switch, celles des autres plateformes sont tout simplement bloquées.

Toujours concernant la fameuse fuite, les développeurs ont également avoir annoncé avoir tenu compte des réactions des joueurs, bonnes comme mauvaises, et que ce délai supplémentaire servirait à fournir la meilleure expérience de jeu possible. Ne reste plus qu'à voir comment tournera le jeu sur Nintendo Switch.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3