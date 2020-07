Crysis Remastered : détails et premier trailer de la version Nintendo Switch

Crysis Remastered est un Fps mythique qui s'apprête à revenir sur consoles et notamment sur Nintendo Switch.Si la date de sortie du jeu (initialement prévue le 27 juillet ) à, a priori, été repoussée (voir ici), logiquement la version Nintendo Switch du jeu devrait sortir en même temps que les autres. Développée par Saber Interactive, cette version ne s'était cependant pas encore montrée... Grâce à l'eShop, on découvre aujourd'hui les premières images du jeu sur Nintendo Switch grâce au trailer de Crysis Remastered... Retrouvez ce trailer ci-dessous avec en prime la fiche eShop du jeu sur laquelle vous verrez notamment le poids du jeu ( 6,1 Go ) et son prix : 29,99€ .