Crash Bandicoot on the Run! : retrouvez les aventures de Crash & Co. dès maintenant sur smartphones

Le célèbre bandicoot orange au short bleu et aux baskets rouges reprend du service mais pas sur la plateforme que vous espérez. En effet, un tout nouveau jeu de la série Crash fait son entrée sur mobile et qui n'est autre que Crash Bandicoot on the Run!. Développé par King, les pères derrière le cultissime Candy Crush Saga, le jeu s'annonce comme un étant un Temple Run/ Subway Surfers like où sous la forme d'un auto-scroller sur 3 rails/axes, votre but sera de récupérer des gemmes de puissance dérobées par Cortex..

Cette fois-ci pas de scénario ou de suite spirituel mais bien un spin-off de la série. Dans ce nouveau titre, vous retrouverez alors des références incontournables aux anciens opus (personnages, univers, boss, etc.) Retrouvez Crash Bandicoot on the Run! dès maintenant gratuitement sur smartphones IOS/Android. De plus, découvrez le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Si cela vous intéresse sachez que Crash Bandicoot 4 : It's About Time, la véritable suite est quant à elle d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Retrouvez toutes nos informations ICI.

Source : King