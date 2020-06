Comparaison Super Mario 64 original vs Super Mario 64 HD

Si tous les Mario 3D ont su toujours apporter quelque chose aux jeux vidéo et marquer l'esprit et le cœur des gamers, Super Mario 64 reste malgré tout un épisode à part, ne serait-ce que parce que c'est le premier Mario en 3D et qu'il a imposer des règles et un style qui seront par la suite maintes fois copiés mais jamais ou rarement égalés si ce n'est par un autre jeu Mario. Sorti initialement en 1996 /1997, Super Mario 64 est ressorti par la suite sur la console virtuelle de la Wii et de la Wii U et à même été l'objet d'un étonnant remake sur Nintendo DS... Cependant, pour le moment le jeu n'a jamais eu le droit à un "vrai" remaster en HD...

En tout cas officiellement car officieusement, cela fait longtemps que les fans ont pris les choses en main. On vous a d'ailleurs présenté dernièrement un portage en rétro-ingénierie du jeu sur PC (voir ici) très impressionnant donnant une idée de ce que pourrait donner le jeu en très haute définition sans pour autant dénaturer l'oeuvre originale. Un portage de très grande qualité qui n'a, évidemment, pas plu à Nintendo qui, depuis, a fait le ménage sur le net de façon à mettre un terme au projet et à supprimer tous les liens de téléchargement. Pour autant certains moddeurs continuent de travailler sur le jeu en témoigne cette vidéo trouvée par GoNitntendo qui comparent le jeu original sorti sur N64 et la copie non officielle de 2020 et qui permet de voir de nouvelles améliorations graphiques.

Evidemment, on espère vraiment que bientôt, on pourra jouer légalement et officiellement à Super Mario 64 sur Nintendo Switch et peut-être même à une version "remaniée" si les rumeurs d'une vraie/fausse compilation du style "Super Mario 3D All-Stars" (voir détails ici) réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 se révèlent exactes... Mais ceci est une autre histoire...