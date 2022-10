Glover, le jeu de plateforme 3D de la N64 revient sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch

Au milieu des années 90, la Nintendo 64 a été la reine des jeux de plateformes 3D. Outre les classiques de Nintendo comme Super Mario 64 et les jeux de Rare comme Banjo-Kazooie, la console 64 bit de Nintendo a accueilli toute une série de jeux plus ou moins réussis comme Earthworm Jim 3D, Tonic Trouble, Gex 64 : Enter the Gecko ou encore... Glover. Sorti en 1999, ce jeu de plateforme 3D coloré vous invite a diriger un petit gant dans 30 niveaux répartis dans six mondes. Réédité par surprise cet été sur N64, dans une édition spéciale de Limited Run, le jeu va revenir prochainement sur nos consoles grâce à la série QUByte Classics. En attendant d'autres détails, retrouvez un premier trailer et une courte présentation de Glover.

Glover est annoncé sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch