Charts Japon : L'atelier du jeu vidéo plus fort que Final fantasy VII Remake et Ratchet & Clank: Rift Apart

Famitsu vient de publier son classement des meilleures ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 8 au 13 juin 2021 , un classement qui montre que le titre L'atelier des jeux vidéo a réalisé un bon départ en trouvant près de 71 241 développeurs en herbe dépassant les jeux PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade et Ratchet & Clank: Rift Apart sortis le même jour. Et même si le parc de PS5 n'est pas le même que celui de la Nintendo Switch, c'est plutôt encourageant pour le nouveau titre de Nintendo (dont vous pouvez retrouver le test ICI.) Rappelons que si en Europe, et donc en France, L'atelier des jeux vidéo n'est disponible qu'en version dématérialisée sur l'eShop, le jeu bénéficie d'une sortie boîte au Japon et aux Etats-Unis. Dans le reste du classement des ventes de jeux vidéo de la semaine au Japon, on retrouve notamment Miitopia, Monster Hunter Rise ou encore Ring Fit Adventures. Retrouvez le classement complet ci-dessous ainsi que celui des meilleures ventes de consoles au Japon. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Top 10 des ventes de jeux vidéo au Japon selon Famitsu - semaine du 8 au 13 juin 2021

L'atelier des jeux vidéo - Nintendo Switch - 71 241 (Nouveau) Final Fantasy VII Remake Intergrade - PS5 – 20 889 (Nouveau) Ratchet & Clank: Rift Apart (- PS5 – 14 663 (Nouveau) Miitopia - Nintendo Switch - 14 579 (147 402) Ring Fit Adventures - Nintendo Switch - 13 507 (2 627 908) Ninja Gaiden: Master Collection - PS4 – 12 210 (Nouveau) Monster Hunter Rise ( - Nintendo Switch - 11 951 (2 257 335) Guilty Gear: Strive - PS4 - 11 722 (Nouveau) Minecraft - Nintendo Switch - 11 661 (1 995 228) Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! - Nintendo Switch - 9 802 (2 223 507)

Top des ventes de consoles au Japon selon Famitsu - semaine du 8 au 13 juin 2021

Nintendo Switch – 61,766 (16,304,390) Nintendo Switch Lite – 16,551 (3,889,413) PlayStation 5 – 15,648 (684,515) PlayStation 5 Digital Edition – 3,771 (135,284) Xbox Series X – 2,182 (36,185) PlayStation 4 – 1,185 (7,792,135) Xbox Series S – 512 (12,642) New 2DS XL (including 2DS) – 395 (1,165,619)

Source : Gematsu