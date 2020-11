Cartoon-Master : Episode 1 - Saison 2

En ce dimanche de confinement, Cartoon Master revient pour une seconde saison. L'équipe de dessinateurs et dessinatrices a un peu changé depuis la première saison. Nonomangaka et Cacahuète seront toujours présentes mais Mayade a décidé d'arrêter. De nouvelles têtes comme Judark, Adrien et Liny vont venir renforcer le groupe avec leur propre style artistique. Rappelons que Cartoon Master est une rubrique bimensuelle où vous découvrez l'actualité Nintendo en dessin.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner le premier ... Cartoon Master de cette saison deux !

Début septembre, Nintendo a sorti un Nintendo Direct dédié exclusivement à sa mascotte, Mario. En effet, ce trentenaire fête ses 35 ans accompagné d'une pléthore d'annonce diverse.

Le 30 octobre dernier, Nintendo rééditait Pikmin 3 sur Switch avec quelques améliorations appelé classiquement Pikmin 3 Deluxe. Cela a inspiré notre nouveau dessinateur Judark.

Adrien, l'un de nos nouveaux artistes, a dessiné sur la série Mario Kart à l'occasion de la sortie de Mario Kart LIVE : Home Circuit sur Nintendo Switch. Un nouvel ennemi est apparu dans le jeu.

Nouvelle tête pour cette seconde saison de Cartoon Master, Liny a décidé de choisir comme thème la confrontation des générations de joueur. La relation père/fils/jeux vidéo est parfois tendu.