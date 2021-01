Captain Tsubasa: Rise of New Champions obtient une démo sur Nintendo Switch et PS4

Sorti cet été sur consoles, Captain Tsubasa : Rise of New Champions s'offre aujourd'hui une démo gratuite, à la fois sur PS4 et sur Nintendo Switch. Une bonne initiative permettant aux joueurs hésitants ou à ceux qui ne connaissent pas la licence (et/ou le jeu) autrefois connue en France sous le nom Olive & Tom ! Et si vous voulez vraiment tout savoir sur le jeu, n'oubliez pas notre test complet, toujours à lire ICI.

Pour rappel, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur Nintendo Switch depuis le 28 août 2020 en deux versions, standard (59,99€) et Deluxe (79,99€)