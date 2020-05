Captain Tsubasa : Rise of New Champions - Trailer de l'équipe American Junior Youth

Toujours sans date de sortie officielle autre qu'un simple 2020 , Captain Tsubasa : Rise of New Champions ne se laisse pas prier pour dévoiler chaque semaine qui passe un peu de contenu. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur la page Youtube de Bandai Namco qui nous est proposés, mettant en avant deux éléments forts de l'équipe American Junior Youth : Blake Martin et Cheikh Azwan, occupant respectivement les postes d'attaquant et de gardien.

Un duo qui risque fort de faire souffrir les joueurs qui s'y colleront. Pour vous faire un premier avis sur leurs capacités, nous vous laissons leur vidéo de présentation ci-dessous.

Source : Youtube