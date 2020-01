Captain Tsubasa : Rise of New Champions débarque sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Tamsoft et Bandai Namco, Captain Tsubasa : Rise of New Champions vient de créer la surprise avec l'annonce de sa sortie sur de multiples supports dont la Nintendo Switch. Ayant pour objectif d'apporter un peu de sang neuf à la licence, mais aussi au jeux de foot en général, Captain Tsubasa : Rise of New Champions dévoilera ses atouts courant 2020 .

En attendant, nous pouvons déjà avoir un aperçu du jeu grâce à une vidéo de présentation, qui fait la part belles aux manœuvres spectaculaires dignes de l'animé. Une question demeure tout de même... Va-t'on avoir le droit aux mêmes nom que ceux de l'animé en français tels que Olivier Atton et Mark Landers ?

Faisant partie de la série mondialement populaire Captain Tsubasa, Captain Tsubasa : Rise of New Champions a des graphismes de type animation qui sont familiers même à l'étranger. La présentation détaillée de chaque style de nos personnages populaires promet des duels enflammés ! Ce titre adopte le genre du football d'arcade qui permet aux joueurs de vivre des super matchs en temps réel, une des raisons pour lesquelles les jeux Captain Tsubasa sont si populaires. Il s'agit d'un jeu d'action exaltant qui permet aux joueurs de s'amuser à marquer des buts tout en réalisant des prouesses de rêve contre des adversaires à grande vitesse en maîtrisant des commandes simples.

Source : Bandainamcoent