Captain Tsubasa : Rise of New Champions dévoile sa prochaine mise à jour et ses DLC

Cette semaine, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est à l'honneur chez Bandai Namco avec une nouvelle mise à jour au programme, ainsi que la sortie des premiers personnages en DLC. À partir du 2 décembre , la mise à jour 1.10 vous permettra de choisir la toute nouvelle route Otomo dans le mode histoire. Elle vous permettra d'incarner le héros du Onze d'Otomo. L'équilibrage du jeu sera revu, et vous aurez également accès à un tout nouveau mode d'assistance.

Et à partir du 3 décembre , trois nouveaux personnages rejoindrons vos rangs en DLC, le "jeune prince suédois" Stefan Lévine, le défenseur Muay Thai, Singprasert Bunnaak et le gardien miraculeux, Ricardo Espadas ! Chacun de ces nouveaux personnages sera accompagné de son ensemble de compétences spéciales afin de faire vivre aux joueurs des moments de football épiques.

Enfin, un Pass Personnages a également été présenté, et il vous permettra d'acheter pour un prix plus intéressant un total de 9 personnages, les trois premiers étant ceux listés ci-dessus.