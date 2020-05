Captain Tsubasa : Rise Of New Champions la date de sortie et les éditions collectors dévoilées

C'est désormais officiel : Bandai Namco vient de révéler la date de sortie de Captain Tsubasa : Rise Of New Champions sur diverses plateformes dont la Nintendo Switch. Réservez vos billets, les personnages cultes de l'animé ouvriront les hostilités à partir du 28 août 2020 . Pour l'occasion, Bandai Namco en a également profité pour nous offrir un nouveau trailer exclusif, et annoncer 5 éditions physiques qui risquent de faire transpirer les porte-monnaies :

Edition Standard

Edition Deluxe (jeu standard + season pass)

(jeu standard + season pass) Edition Collector - 149,99€

- 149,99€ Edition Champions - 179,99€ (exclusivité Store Bandai Namco)

- 179,99€ (exclusivité Store Bandai Namco) Edition Legende ​- 1999,99€ (exclusivité Store Bandai Namco)

Nous vous laissons en image les différentes éditions présentées par Bandai Namco, et vous donnons donc rendez-vous le 28 août pour chausser vos crampons virtuels.

Source : Bandainamcoent