Captain Tsubasa : Rise of New Champions met en avant ses personnages

Avis à tous les amis du ballon rond, Bandai Namco vient de dévoiler un tout nouveau trailer du jeu Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Ce dernier nous permet non seulement de faire le point sur quelques personnages emblématiques de la série qui chausseront leurs crampons dans ce nouveau titre, mais nous avons également le droit aux démonstrations ballon au pied des différents tirs spéciaux que l'on adorait reproduire dans les cours de récré lorsque l'on était plus jeune.

Toujours attendu pour 2020 sans plus de précisions sur Nintendo Switch et autres plateformes, nous vous laissons donc savourer ce nouveau trailer ci-dessous.