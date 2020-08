Captain Tsubasa : Rise of New Champions - Le Brésil entre en scène

À 10 petits jours de sa date de sortie officielle, le jeu de Bandai Namco Captain Tsubasa : Rise of New Champions refait parler de lui avec un trailer explosif. Au menu : la mise en avant de l'équipe junior du Brésil. Et plus précisément, nous avons un aperçu des piliers de l'équipe à savoir Carlos Bara, Keizinho, Luciano Leo ainsi que Alberto. Vous pourrez retrouver les 4 personnages dans la vidéo ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 28 août prochain sur Nintendo Switch.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un jeu de foot révolutionnaire qui retranscrit l'action palpitante et les tirs surpuissants qui ont rendu le manga si célèbre. Grâce à ses graphismes fidèles à l'anime, son gameplay accessible et ses nombreux modes de jeu, les passionnés de foot ne passeront pas une seconde sur le banc ! CONSTRUIS TON ONZE DE RÊVE : crée tes personnages avec de nouveaux talents et compétences et bâtis ta dream team !

MODE 4 JOUEURS : découvre qui est le meilleur parmi tes amis en organisant des duels hors ligne jusqu'à 4 !

EN LIGNE : affronte des adversaires en ligne pour obtenir trophées et récompenses !

DEUX MODES HISTOIRE : revis les événements du manga ou fais ton entrée dans le monde de capitaine Tsubasa !

GRAPHISMES : découvre le tout dernier jeu Captain Tsubasa avec un rendu fidèle à l'anime et des effets réalistes !

ACTIONS : maîtrise des commandes simples pour effectuer des techniques incroyables et marquer des buts à une vitesse ahurissante !

UN GAMEPLAY UNIQUE DANS LES JEUX DE FOOT : chaque joueur possède une jauge d'énergie, des compétences et des techniques spéciales qui le rendent unique ! Défie les lois du football. Entre dans la légende !