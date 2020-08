Captain Tsubasa : Rise of New Champions : trailer de la version Nintendo Switch

Anciennement connue en France sous le titre Olive & Tom, la série Captain Tsubasa fait un retour en force cette année avec la diffusion de la série animée sur TF1 mais aussi avec la sortie d'un nouveau jeu Captain Tsubasa : Rise of New Champions sur différents supports dont la Nintendo Switch. En attendant de pouvoir poser nos mains dessus, le jeu se dévoile dans sa version Nintendo switch avec un trailer dédié à découvrir ci-dessous (avec en prime une courte présentation du titre;)

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sera disponible sur Nintendo Switch le 28 août 2020 en deux versions, standard (59,99€) et Deluxe (79,99€) La version Deluxe incluant les 9 personnages supplémentaires en DLC plus les costumes spéciaux V Jump; Le jeu pèse près de 13,3 Go sur l'eShop.