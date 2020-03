Captain Tsubasa : Rise of New Champions détaille son mode New Hero

En plus de revivre les aventures de Captain Tsubasa, plus connu par les plus anciens d'entre-nous sous le nom français Olive et Tom, Captain Tsubasa : Rise of New Champions mettra à disposition un tout nouveau mode histoire. Intitulé New Hero, ce mode vous permettra de créer votre propre footballer, et de choisir dans quelle équipe de la série vous vivrez votre aventure ;

Furano Middle School

Musashi Middle School

Toho Academy