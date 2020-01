Captain Tsubasa (alias Olive & Tom) : premiers détails et jaquette du nouveau jeu sur Nintendo Switch

Si le prochain opus d'Inazuma Eleven a, à priori un développement chaotique, et se fait attendre sur Nintendo Switch mais aussi (c'est une première) sur PS4, il pourrait bien se faire voler la vedette en 2020 par Captain Tsubasa (connu aussi en France sous le titre Olive et Tom- logique) avec Captain Tsubasa : Rise of New Champions , un titre prévu cette année sur différents supports dont la Nintendo Switch. On pourra participer à des matchs de foot en style arcade à 11 contre 11 dans le style de l'animé. Les fans retrouveront tous les héros qu'ils connaissent bien et chacun aura ses propres actions et des "mouvements spéciaux".

Sur Nintendo Switch le jeu permettra de jouer de un à 4 joueurs en mode télé et en mode sur table et à un joueur en mode portable. Un mode en ligne est aussi prévu.

Retrouvez ci-dessous la jaquette du jeu sur Switch ainsi qu'une vidéo de gameplay publiée par nos confrères de Jeux Actu (sur la version PS4 accompagnée de leurs premières impressions) Vous pouvez aussi jeter un œil sur le site officiel du jeu (en japonais.)