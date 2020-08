Cadence of Hyrule : le 2ème DLC ajoutant de nouvelles pistes audio est disponible

Nous y sommes, c'est aujourd'hui que sort le 2ème DLC de Cadence of Hyrule, le célébre jeu de musique/rythme de Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda.

Pour rappel, ce tout nouveau contenu payant ajoutera à votre jeu 39 nouveaux remix. Pour obtenir ce pack il vous faudra débourser 5.99€, un prix qui reste correct pour une qualité audio au rendez-vous.

Vous pourrez vous procurer tous les DLC du jeu, qui sont au nombre de trois au total, via un season pass disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch. Grâce à l'achat de ce season pass vous obtiendrez en bonus une tenue bleue et une tenue rouge pour Link et Zelda. Si cela vous intéresse retrouvez toutes nos informations dans notre news lisant tous les DLC prévus pour le jeu ici.