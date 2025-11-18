Bob l'éponge: les Titans des marées : une démo gratuite sur Nintendo Switch 2 - Notre vidéo de gameplay en français

Après le succès de BOB L'EPONGE : The Cosmic Shake, le studio autrichien Purple Lamp remet ça avec Bob l'éponge: les Titans des marées. Le jeu sort dans un peu plus de deux semaines sur Nintendo Switch 2 mais vous pouvez découvrir le titre grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop.

Vous pourrez y retrouver Bob, Patrick, Monsieur Krabs, Carlo et d'autres encore, tels que dans la série animée, avec leurs voix originales (et FR). Le jeu a l'air plutôt soigné, et fidèle à la série. Il y a toujours des petits problèmes de caméra ou de gameplay mais rien qui n'empêche, à priori, de prendre du plaisir à découvrir ce nouvel opus. Il faudra cependant jouer bien plus longtemps pour se faire un avis définitif...

En attendant, pour vous donner un aperçu du jeu, retrouvez notre vidéo de la démo ci-dessous.

Bob l'éponge: les Titans des marées est attendu le 18 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Saurez-vous empêcher les deux plus gros égos des Sept mers de se chamailler ? Un affrontement entre le Hollandais volant et le Roi Neptune a libéré un chaos spectral sur tout Bikini Bottom. Bob l'éponge et Patrick devront compter sur leur talent, leur bravoure et leur astuce pour ramener à la vie et à la normalité leur havre de paix sous les vagues. Rejoignez le duo le plus célèbre de Bikini Bottom dans une aventure spectralculaire ! Incarnez tour à tour Bob l'éponge et Patrick

Combinez les compétences uniques de Bob l'éponge et Patrick

Maîtrisez les nouveaux talents de Patrick pour creuser et vous agripper

Embarquez dans une aventure à faire frissonner

Entièrement doublé par les voix originales de la série

Explorez les lieux emblématiques comme le Palais de Neptune et le Mont Bikini

Affrontez des boss épiques comme le Hollandais volant, le Roi Neptune et Sandy en hibernation

Et toujours :