Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition officiellement annoncé pour 2024

C'est culte et c'est désormais officiel : Beyond Good & Evil, le jeu d'action-aventure de Michel Ancel, initialement sorti en 2003 sur PC, Xbox 360, PS2 et GameCube, reviendra bien prochainement pour son 20eme anniversaire. Repéré, il y a peu sur une liste de l'ERSB (l'organisme de classification des jeux aux Etats-Unis), Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition vient, en effet, d'être dévoilé officiellement par Ubisoft. Pour le moment, peu d'infos. Tout juste une image et une fenêtre de sortie, début 2024 . Quant à savoir si le jeu sortira sur Nintendo Switch, il faudra encore patienter un peu. On rappelle cependant que la fiche du jeu sur l'ERSB indiquait que Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition était prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Evidemment, on suivra cela de près. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous attendez avec impatience le retour de Jade dans Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition..