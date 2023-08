Beyond Good And Evil : l'édition du 20eme anniversaire repérée sur PC, Playstation, Xbox Series et Nintendo Switch

Initialement sorti en 2003 sur PC, Xbox 360, PS2 et GameCube Beyond Good & Evil est un j'eu d'action-aventure créé par Michel Ancel qui a autant marqué les esprits par sa réalisation et son univers SF original que par ses mécanismes de jeux lorgnant, notamment, du côté d'une certaine Legend.. C'est un classique des jeux vidéo, et c'est donc avec une certaine joie que l'on découvre sur l'ESRB (l'organisme de classification des jeux aux Etats-Unis) une édition spéciale 20eme anniversaire du jeu prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Alors attention, ce n'est pas une annonce officielle mais à moins d'erreur, il y a de bonne chance pour qu'au minimum cette édition spécial de Beyond Good & Evil existe.

Résumé de l'évaluation Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure dans lequel les joueurs jouent le rôle de Jade, une journaliste, aidée d'un compagnon ressemblant à un cochon enquêtant sur une conspiration sur la planète Hillys. Les joueurs explorent des lieux fantastiques, prennent des photos de preuves, résolvent des énigmes et combattent des robots et des extraterrestres. Les combats sont parfois rapides et les joueurs utilisent des armes de mêlée (bâtons, torches, etc.) pour frapper des ennemis stylisés qui se désagrègent généralement ou disparaissent dans des bouffées de fumée. L'un des combats de boss montre un alien ressemblant à un calmar poignardé dans l'œil, avec des effets d'éclaboussures jaune-vert

Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition n'a pour le moment pas de date de sortie mais nul doute qu'on devrait en entendre très prochainement... Pour rappel, une suite du jeu est, à priori, toujours en développement chez Ubisoft. En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Esrb