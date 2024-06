Beyond Good & Evil : graphismes améliorés, commandes reprogrammées et une chasse au trésor faisant le lien avec...Beyond Good & Evil 2 !

Comme prévu le Limited Run Games Showcase vient d'officialiser, au milieu de très nombreux titres, la sortie la semaine prochaine de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Cette nouvelle version du hit de Michel Ancel nous permettra de (re)découvrir le jeu original avec des graphismes améliorés, des commandes repensées, une galerie anniversaire et même une nouvelle chasse au trésor permettant de faire le lien avec... Beyond Good & Evil 2 ! Peut-être que cette chasse nous permettra enfin de mettre la main sur cette suite aux abonnés absent depuis... des années !

Pour plus de détails, retrouvez la présentation et le premier trailer de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Pour rappel, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sera disponible le 25 juin prochain sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Depuis, Ubisoft a supprimé son tweet...

L'AVENTURE PRIMÉE DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATEFORMES !

JOYEUX 20E ANNIVERSAIRE !

Retournez à Hillys aux côtés de Jade, Pey'J, Double H et de tous les personnages hauts en couleur de Beyond Good & Evil et embarquez pour un voyage qui vous mènera -littéralement- sur la Lune !

Découvrez la nouvelle Galerie Anniversaire, la bande-son emblématique réorchestrée et bien plus encore dans cette édition spéciale !

LA MEILLEURE FAÇON DE JOUER

Jouez à Beyond Good & Evil de la meilleure façon possible avec des performances améliorées jusqu'à 4k, 60 ips et de nombreuses améliorations de la qualité de vie, notamment la sauvegarde automatique, le saut de cinématique, la prise en charge complète du contrôleur et du clavier et de la souris, et la sauvegarde croisée sur toutes les plateformes.

À LA CHASSE AU TRÉSOR

Apprenez-en plus sur l'enfance de Jade et son lien avec Beyond Good & Evil 2 grâce à une nouvelle chasse au trésor à travers Hillys ! Collectez des récompenses cosmétiques exclusives à mesure que vous progressez dans le jeu et explorez la planète.

PLONGÉE DANS L'HISTOIRE

Célébrez le 20ème anniversaire de Beyond Good & Evil en revivant l'histoire de son développement, depuis sa conception jusqu'à sa sortie ! Avec des tonnes d’œuvres d’art et de vidéos inédites, des anecdotes exclusives et du contenu secret inédit…

ET PLUS UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE

Profitez du jeu sous un tout nouveau jour grâce à des graphismes améliorés, des commandes reprogrammées et un son mis à jour, dont plus de 15 morceaux de la bande originale emblématique réenregistrés par un orchestre live sous la supervision directe de Christophe Héral !

NOUVEAU MODE SPEEDRUN

Mettez vos compétences à l'épreuve dans le nouveau mode Speedrun ! Suivez vos temps actuels et vos meilleurs temps à mesure que vous terminez le jeu et soyez prêt à tout risquer car aucune sauvegarde n'est autorisée dans ce mode !

RÉALISATIONS ACTUALISÉES

Relevez le défi et découvrez davantage de secrets insolites d'Hillys avec plus de 20 nouvelles réalisations ! Partagez vos progrès et votre amour pour Beyond Good & Evil sur toutes les plateformes compatibles.

BIENVENUE AU SYSTÈME 4

Découvrez Hillys, une planète maritime merveilleusement étrange avec des îles clairsemées et une flore et une faune originales. Les zones diverses et vastes de ce monde semi-ouvert regorgent de vie, des rues animées de sa capitale animée aux grottes cachées des volcans endormis.

PLONGÉE DANS L'EXTRAORDINAIRE

Rencontrez Jade, une jeune photojournaliste motivée et audacieuse qui enquête sur les mystérieuses attaques extraterrestres de DomZ. Aux côtés de personnages hauts en couleur comme son oncle adoptif Pey'j ou le vaillant Double H, embarquez pour un mélange novateur de gameplay d'action et de cinématiques émotionnelles palpitantes !

UN JEU D'ACTION-AVENTURE PIONNIER

Armée d'un Daï-Jo et de son fidèle appareil photo, l'aventure de Jade vous permettra d'explorer librement les collines, de combattre des créatures grandes et petites, d'infiltrer des zones dangereuses, de résoudre des énigmes énigmatiques, de jouer à des mini-jeux addictifs, de faire la course avec les meilleurs pilotes d'aéroglisseur et de prendre des photos. de toute l'expérience!