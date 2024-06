Beyond Good & Evil : l'édition du 20eme anniversaire arrive la semaine prochaine sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Ubisoft vient de griller la politesse à Limited Run en officialisant, par erreur, sur ses réseaux, la sortie de l'édition du 20 anniversaire de Beyond Good & Evil. Le jeu culte du papa de Rayman sortira dans une toute nouvelle édition, le 25 juin prochain sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Depuis, Ubisoft a supprimé son tweet... Mais trop tard. On sait que le jeu arrive !

Pour en savoir plus, ne ratez pas le Limited Run Games Showcase à voir sur YouTube dès 20H (heure de Paris.) Retrouvez dans la foulée le premier trailer de cette nouvelle version dès sa publication. En attendant vous pouvez retrouver ci-dessous le Limited Run Games Showcase.

Evidemment, on vous tient au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous attendez avec impatience le retour de Jade et Pey'j dans Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition