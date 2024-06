Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition se prépare à sortir sur PC et consoles

Beyond Good & Evil est un jeu culte de Michel Ancel, initialement sorti en il y a 20 ans (et oui, déjà) sur PC, Xbox, PS2 et GameCube.

Si vous ne connaissez pas cet étonnant "Zelda-like" ou qu'au contraire, vous êtes impatient de découvrir l'Edition du 20eme anniversaire du jeu officialisé l'année dernière, réjouissez-vous ! L'attente est bientôt terminée.

En effet, l'éditeur Limited Run nous donne rendez-vous aujourd'hui à 8H du matin (heure de Paris) pour nous dévoiler le jeu lors d'un Limited Run Games Showcase à voir sur YouTube. Sur les réseaux sociaux de la licence, un petit message de l'oncle Pey'j a été posté en images...

Notez que dans le même temps, l'édition standard de Beyond Good & Evil a été retirée des stores en ligne, notamment sur Steam, probablement en vue de l'arrivée de l''Edition du 20eme anniversaire du jeu.

Pour mémoire, si pour le moment aucune plateforme n'a été avancée pour le jeu, la fiche la fiche du jeu sur l'ERSB indique que Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition serait prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Evidemment, on vous tient au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous attendez avec impatience le retour de Jade et Pey'j dans Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Looks like Uncle Pey'j has a message to share with you all...

See you at the Limited Run Games Showcase on June 20th at 2pm EST for more news about Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition! ???? : https://t.co/zaLKVRlN2A Big thanks to Hubert Chevillard for this little teaser???? pic.twitter.com/dY2PqL2JWn