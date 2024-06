Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est disponible sur Nintendo Switch

Que vous ayez découvert l'opus original sur Gamecube ou que vous souhaitiez découvrir ce classique d'Ubisoft dans des conditions optimales, Beyond Good & Evil est de retour sur consoles modernes avec la sortie de Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition. Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 19,99€ et sur supports concurrents, nous vous laissons profiter du trailer de lancement du jeu ci-dessous. A noter qu'une inconnue demeure actuellement, est-ce qu'Ubisoft proposera bientôt le jeu en version physique ?

Un jeu d'action-aventure novateur

Armée de son précieux bâton daï-jo et de son fidèle appareil photo, les aventures de Jade vous permettront d'explorer librement Hillys, combattre diverses créatures, vous infiltrer dans des zones dangereuses, résoudre des puzzles énigmatiques, jouer à des mini-jeux passionnants et faire la course contre les meilleurs pilotes d'hovercraft, tout en prenant des photos.

Redécouvrez l'aventure primée

Plongez dans le monde merveilleux d'Hillys avec Jade, la journaliste de choc, pour enquêter sur les attaques mystérieuses des Domz aux côtés de personnages hauts en couleur comme son oncle adoptif, Pey'j ou le vaillant Double H.

À la recherche d'un trésor

Profitez de nouvelles récompenses exclusives lors de votre exploration de la planète et découvrez-en plus sur le passé de Jade avec une nouvelle chasse au trésor sur tout Hillys.

Plongez dans l'histoire

Testez votre rapidité avec le nouveau mode Speedrun et des succès mis à jour, et apprenez-en davantage sur le développement du jeu et ses secrets dans la galerie d'anniversaire !

La meilleure façon de jouer

Embarquez dans une aventure incroyable avec des graphismes et commandes améliorés, ainsi qu'une bande sonore remise au goût du jour, une bande originale remasterisée et quelques mises à jour de confort, telles que la sauvegarde automatique, la sauvegarde multiplateforme et la possibilité de passer les cinématiques.

Préparez-vous à vivre un mélange excitant de séquences d'action et de cinématiques riches en émotions !