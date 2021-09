Bayonetta 3 entame la dernière ligne droite

En décembre prochain , cela fera 4 ans que Bayonetta 3 a été annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch avec un teaser- souvenez-vous. Depuis, le jeu ne donne de ses nouvelles que pour dire que tout va bien mais que ce n'est pas encore le moment d'en dire plus. Et une fois encore, c'est un peu ça puisque questionné par le site VGC, Hideki Kamiya de PlatinumGames a une nouvelle fois tenu à rassurer les fans : tout va bien. Mieux, l'équipe est très fière du travail accompli et aimerait vraiment montre le jeu alors que son développement entre "dans la dernière ligne droite". Mais, encore une fois, ce n'est pas PlatinumGames qui décide à ce niveau... Il faut donc encore et toujours patienter...

Pour rappel, Bayonetta 3 est prévu en exclusivité sur Nintendo Switch. En début d'année, Hideki Kamiya avait déclaré vouloir donner des nouvelles du jeu avant la fin 2021 avant de conseiller aux fans d'oublier Bayonetta pour mieux être surpris lorsqu'elle reviendra...

Source : Videogameschronicle