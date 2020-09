Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy - Nouveau trailer dévoilé au TGS

Juste avant la diffusion du gameplay de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (à retrouver ici), Koei Tecmo avait commencé les festivités du TGS 2020 avec de nouvelles images de Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy. Si la barrière de la langue ne nous a pas permis d'en apprendre autant que nous l'espérions, nous vous laissons néanmoins apprécié le tout nouveau trailer du jeu.

Pour rappel, Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy est attendu pour cet hiver 2020 sur PS4, PC et Nintendo Swich, et mettra de nouveau l'alchimiste Ryza en lumière dans cette suite directe du premier opus paru en novembre 2019.