Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack dévoilé sur Nintendo Switch

Décidément la Nintendo Switch semble être le terrain de jeu idéal pour Koei Tecmo et sa licence de J-RPG Atelier. Accueillant à l'heure actuelle 11 épisodes de la licence, de Atelier Rorona DX jusqu'à Atelier Ryza 2 tout récemment sorti, Koei Tecmo vient d'annoncer sur sa page Twitter qu'une "nouvelle" trilogie verra le jour sur l'eShop de la Nintendo Switch. S'intitulant Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, cette compilation permettra aux joueurs de découvrir les opus suivants en version améliorée (DX) :

Hormis Atelier Lydie and Suelle que nous avons sur Nintendo Switch depuis 2018, les deux autres opus n'avaient pour l'heure jamais été sortis sur consoles Nintendo. C'est donc une occasion idéale d'enrichir votre ludothèque numérique avec ces nouveaux épisodes. Tout comme les compilations Arland et Dusk sorties également sur Nintendo Switch, il y a fort à parier que ces 3 épisodes seront également proposés individuellement à petit prix.

À noter qu'à l'heure actuelle, seul le territoire asiatique a eu le droit à des versions physique pour les compilations des épisodes précédents. Il faudra donc vous pencher sur des sites d'import comme PlayAsia si jamais vous les voulez en version physique. Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack sortira sur l'eShop européen de la Nintendo Switch le 22 avril 2021 .

The Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack will be making its way to #NintendoSwitch, #PlayStation4, and #Steam on April 22nd. #AtelierSophieDX will introduce a brand new episode and a costume! Stay tuned for more info.????#AtelierMysteriousTrilogy #KTFamily pic.twitter.com/j3NeQx0u1W