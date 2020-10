Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy dévoile sa jaquette officielle sur Nintendo Switch

Après avoir annoncé récemment l'arrivée de Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy en Europe (voir notre news ici), nous découvrons aujourd'hui par le biais d'Amazon la jaquette officielle du jeu que vous pourrez retrouver ci-dessous. Malgré une sortie légèrement retardée en Europe, Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy possèdera une version traduite en français, idéal pour découvrir cette licence qui nous est inconnue en Occident. Si cet opus vous fait de l'oeil, découvrez ci-dessous le trailer officiel du jeu.

Pour rappel, Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy est prévu sur PS4 et Nintendo Switch (version physique) et sur PC et PS5 (version dématérialisée) le 29 janvier 2021 .

Source : Amazon