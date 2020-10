Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy - Une sortie annoncée pour début janvier, et retour du sous-titrage en français

Si la licence Atelier a posé les pieds en Occident depuis 2009, grapillant au fil des ans de plus en plus de fans, l'absence de sous-titrage français depuis la sortie d'Atelier Rorona a souvent été un frein pour certains qui hésitaient à se lancer dans cette série de J-RPG. Avec le récent succès de Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout, Gust et Koei Tecmo ont pour la première fois de l'histoire de la licence proposé une suite directe mettant en scène la même héroïne.

Aujourd'hui ce ne sont pas une mais bien deux excellentes nouvelles qui nous ont été communiquées. Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy sera officiellement disponible sur Nintendo Switch en Europe le 29 janvier 2021 , et le titre s'offrira pour la première fois depuis 11 ans des sous-titres en français ! En attendant de pouvoir découvrir la prochaine bande-annonce du jeu, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel, accompagné d'un nouveau set d'images (issues de la version PS4).