Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée - L'intrigue du 1er épisode récapitulé en vidéo

Si vous êtes un fan de la franchise Atelier de Koei Tecmo, ou de J-RPG en général, vous n'êtes pas sans savoir que Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée est disponible depuis le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch. Suite directe de Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout nous permettant d'incarner la même alchimiste pour la 2ème fois en tant que personnage principal (une première dans la série), ce second opus est également le premier depuis Atelier Rorona à proposer un sous-titrage en multi-langue incluant le français afin d'élargir sa communauté de joueurs suite aux excellents résultats de Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout.

Se déroulant 3 ans après le premier opus, force est de constater que ceux n'ayant pas joué à ce dernier vont se sentir quelque peu perdus devant la ribambelle de personnages que vous allez rencontrez, ainsi que les différentes affinités qu'il y a entre eux. Pour corriger ce problème, Koei Tecmo nous a préparé une petite vidéo faisant un récapitulatif de l'aventure précédente, tout en introduisant l'intrigue de la nouvelle histoire qui vous attend.

En attendant de découvrir notre test de Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée dans les prochains jours, nous vous laissons donc découvrir cette vidéo prologue ci-dessous.