Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée dévoile son trailer de lancement

Alors que le public européen doit encore attendre ce vendredi 29 janvier 2021 pour mettre la main dessus, les Américains peuvent d'ores et déjà profiter de Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée sur Nintendo Switch et autres supports. Suite directe de Atelier Ryza premier du nom, nous suivrons les nouvelles aventures de Reisalin trois ans après les événements du premier opus, dans une nouvelle quête visant au départ à la faire évoluer dans le domaine de l'alchimie.

Profitant de nouvelles capacités pour explorer les environnements qui l'entourent, et d'un nouveau système d'alchimie toujours plus facile d'accès pour les néophyte, Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée se démarquera surtout par le retour de la traduction française dans la série, une première depuis Atelier Rorona sorti en 2009 sur PS3.

En attendant de pouvoir lire notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement Américain. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous dans les boutiques ce vendredi 29 janvier 2021 .

Ce J-RPG palpitant se déroule trois ans après les événements décrits dans Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Ryza se lance alors dans une toute nouvelle quête afin de découvrir les secrets des anciennes ruines et la véritable origine des légendes oubliées. Dans son périple, Ryza sera accompagnée par de nombreux personnages, anciens comme nouveaux, mais également par son adorable et énigmatique compagnon poilu, Fi.

Pour pleinement profiter de l'aventure, Ryza dispose désormais de nouvelles capacités dynamiques qui l'aideront à traverser les terrains dangereux. Ainsi, elle aura la possibilité de nager sous l'eau, d'utiliser les plantes pour escalader les murs ou encore de se balancer en s'accrochant à une corde magique ! Avec ces nouvelles capacités et bien d'autres, Ryza pourra visiter entièrement les ruines et diverses zones d'exploration. Le système de combat tactique en temps réel permet de jouer jusqu'à quatre personnages (trois membres principaux de l'équipe et un membre subsidiaire), ils peuvent ainsi enchaîner de nombreuses compétences et utiliser plusieurs objets à la suite afin de vaincre les ennemis les plus dangereux.

Dans Ryza 2, le système de synthèse a été amélioré et aide désormais notre héroïne à collecter et à combiner des objets personnalisables tout au long de sa quête. Le nouveau système simplifie la synthèse pour les nouveaux joueurs, mais continue de permettre aux alchimistes expérimentés de tirer pleinement avantage du processus. Ryza dispose maintenant de la capacité d'effectuer des recherches sur les ruines. Utilisez les dialogues pour enquêter sur leur emplacement, puis explorez la zone et entrez dans les ténèbres afin d’aider Ryza à dévoiler le véritable mystère derrière ces ruines oubliées.

Les joueurs se procurant Atelier Ryza 2 : Les légendes oubliées & le secret de la Fée durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie, bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. Les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et ses amis du précédent opus.