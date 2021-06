Série Atelier Ryza - Koei Tecmo offre 2 DLC gratuits pour avoir franchi le pallier du 1 million de copies vendues

Alors que la licence Atelier signée Gust et Koei Tecmo s'enlisait de plus en plus au fil des ans, Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout a su lui redonner ses lettres de noblesse après sa sortie en novembre 2019 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Devenu l'opus le plus vendu de la série, Gust et Koei Tecmo ont pour la première fois dans l'histoire de la série proposer une nouvelle aventure mettant à nouveau en avant la même alchimiste : Ryza.

Ainsi, en cumulant les ventes du premier opus, ainsi que celles de sa suite Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée, disponible en Français pour la première fois depuis l'opus Rorona sur PS3, Koei Tecmo a annoncé avoir franchi le pallier symbolique du million d'unités écoulées. Pour célébrer cette bonne nouvelle, l'éditeur a annoncé mettre à disposition des joueurs 2 costumes en téléchargement gratuit. Il ne vous reste donc plus qu'à lancer les deux jeux et d'aller chercher ces nouvelles tenues.