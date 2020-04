Koei Tecmo annonce 420 000 unités écoulées pour Atelier Ryza

A l'occasion de la dernière parution du bilan financier de Koei Tecmo, nous avons pu en apprendre davantage sur les chiffres de vente de leurs derniers jeux. La licence Atelier n'étant que très peu connue en Occident, il est étonnant et agréable de constater que le dernier épisode en date Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout affiche un total de 420 000 unités écoulées partout dans le monde, devenant le titre de la licence le plus vendu à ce jour.

Côté titres cultes de Koei Tecmo, on ne peut pas oublier Warriors Orochi 4 Ultimate, qui s'est écoulé de son côté à 250 000 unités, ce qui reste très bon pour une version améliorée d'un titre initialement paru en 2018. Dans tous les cas, nous attendons impatiemment de voir comment se passera la prochaine année fiscale de la firme.

Source : Gematsu