Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy - Les procès ont enfin débuté sur Nintendo Switch

C'est un petit événement en soit qui nous est proposé par Capcom en cette fin du mois de janvier. Après nous avoir servi pendant des années moult éditions de la première trilogie de la licence, les ténors du barreau sont de retour sur Nintendo Switch avec Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Non content de proposer aux joueurs la deuxième trilogie de la licence Ace Attorney dans une compilation, Capcom a également pris la décision de traduire les deux opus principaux sortis sur Nintendo 3DS Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible juste-ici. Nous vous laissons également découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Non contente d’améliorer l’expérience sur les trois titres, la collection inclus aussi divers contenus additionnels : - Studio d'animation : les joueurs pourront créer leurs propres récits juridiques dans le Studio d'animation en combinant des actions, des interjections, des gestes et des cinématiques mettant en scène les personnages emblématiques de la saga.

Hall de l’orchestre : les joueurs s’immergeront grâce à 175 pistes musicales issues des différents titres et concerts de l'Ace Attorney Orchestra, ainsi que des personnages chibi Ace Attorney animés, pour une symphonie magique dans la salle d'audience.

Galerie d'art : les joueurs pourront explorer plus de 400 croquis, illustrations et visuels de décors d'Ace Attorney.

DLCs : Une sélection des DLCs précédemment sortis, y compris les packs de costumes et les épisodes spéciaux sont disponibles !