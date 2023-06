Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : Capcom annonce une compilation réunissant 3 jeux localisés en français dont l'exclu 3DS, Phoenix Wright :Spirit of Justice

Capcom vient d'annoncer la sortie en 2024 d'Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sur Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch. Cette compilation réunira trois jeux : Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright : Ace Attorney - Dual Destinies et Phoenix Wright : Ace Attorney - Spirit of Justice, une exclusivité 3DS (sorti après sur mobiles). La bonne nouvelle, c'est que ces trois jeux bénéficieront d'une localisation intégrale, textes et voix, en japonais, allemand, coréen, chinois traditionnel et simplifié mais aussi et surtout en français. En attendant d'autres détails, retrouvez le premier trailer du jeu ci-dessous.

PRENDS ÇA ! Le tribunal réouvre ses portes avec Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ! Cette trilogie regroupe Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice Rejoignez Apollo Justice dans sa quête de vérité et faites toute la lumière pour que les vrais coupables soient punis !